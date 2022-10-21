70% расходов бюджета Ростова-на-Дону пойдут на социальную сферу

Социальная сфера остается безусловным бюджетным приоритетом. Фото: администрация Ростова-на-Дону

На социальную сферу пойдет около 70% расходов из бюджета Ростова. Об этом глава города Алексей Логвиненко сообщил в своем Telegram-канале.

- Социальная сфера остается безусловным бюджетным приоритетом. 68,8%— это расходы именно социальной направленности,— сказано в сообщении.

Сити-менеджер также отметил, что эта доля поможет обновить материально-техническую базу школ и других образовательных учреждений, а также обеспечить соцподдержку горожан. Также, в них входят траты на мероприятия по сохранению

исторического и культурного наследия.

Алексей Логвиненко также обратил внимание на значимость распределения средств на ближайшие три года. Это даст гарантии подрядным организациям, что деньги при реализации проектов предусмотрены в городском бюджете.

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Об этом стало известно во время коллегии в городской администрации

(Подробности)