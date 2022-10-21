В Ростове отопление получили жители 80% жилых домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове отопление заработало почти в 80% домов с центральной системой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В настоящее время батареи нагрелись в 3 491 доме из 4 743. А также отопление включили во всех больницах, поликлиниках, детских садах, детских домах и домах престарелых.

- Из 200 учебных заведений к теплоисточникам подключили уже 192, - написал сити-менеджер.

Из 248 котельных свою работу начали 243, из них четыре самых крупных, принадлежащих компании «Лукойл-Ростовэнерго».

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