Ростов-на-Дону вошел в пятерку самых дорогих городов России

Согласно статистике, самое дорогое в Ростове оказалось жилье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростов вошел в ТОП-5 самых дорогих городов России. Интересной статистикой поделились аналитики портала Superjob.

Согласно статистике, самое дорогое в Ростове оказалось жилье. На втором месте — продукты питания, а третье место по дороговизне забрал бензин. Также в перечь попали услуги ЖКХ и проезд на общественном транспорте.

В рейтинге также оказалась Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Уфа. Жители перечисленных городов убеждены, что жить в них дороговато. В основном деньги уходят на оплату жилья, услуг ЖКХ, медицину, продукты и проезд.

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