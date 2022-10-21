В Ростовской области жители собрали 210 млн рублей для поддержки мобилизованных

Для координации работы фонда помощи мобилизованным был создан попечительский совет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Ростовской области собрали для поддержки мобилизованных граждан 210 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Ранее донской губернатор Василий Голубев поддержал предложения граждан о помощи мобилизованным. Несмотря на то, что они обеспечены всем необходимым, в дополнение к этому необходимо закупать предметы первой необходимости. Поэтому властями было принято решение аккумулировать средства посредством фонда. Сейчас любой может перечислить средства в фонд, банковская комиссия не взимается.

Для координации работы фонда был создан попечительский совет. По словам руководства новой структуры, первая поставка закупленных товаров состоится 21 октября. По заявкам мобилизованных приобретаются спальные мешки, теплые носки, балаклавы, дождевики, утепленные резиновые сапоги и термоковрики. Все передается через тыловую службу ЮВО или непосредственно в воинские части.

Теперь члены попечительского совета фонда планируют обратиться в минобразования Ростовской области с просьбой организовать в школах и детсадах сбор детских рисунков, которые позволили бы мобилизованным чувствовать поддержку своих земляков.

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