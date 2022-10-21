Прокуратура Ростова заставила властей отремонтировать детские площадки

Состояние детских игровых площадок не соответствовало техническим требованиям. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове прокуратура обязала чиновников Первомайского района отремонтировать детские площадки через суд. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской областной прокуратуры.

При проверке оказалось, что состояние детских игровых площадок на улицах Калужской и Киргизской в Ростове не соответствует своим нормативным требованиям - оборудование имело множественные дефекты и повреждения. Однако Управление ЖКХ Первомайского района не спешило предпринять какие-либо меры по устранению нарушений.

В результате Прокуратурой внесено представление, а в суд направлен иск с требованием привести площадки в нормативное состояние. Сейчас судом исковые требования удовлетворены, прокуратура проследит за исполнением требования.

Напомним, 20 октября глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что в 2023 году в донской столице планируется отремонтировать все детские площадки.

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