Жителей Ростова удивил автомобиль с колесами от велосипеда

Необычный автомобиль удивил горожан. Фото: скриншот с видео "Ростов главный"

В Ростове-на-Дону горожан удивил автомобиль с колесами от велосипеда. Очевидцы опубликовали кадры необычной колесницы в социальных сетях.

На видео по ростовским дорогам разъезжает иномарка «Форд». Вместо обычных колес, на ней колеса от велосипеда. Очевидцы отметили, что машина проехала на довольно приличной скорости.

В комментариях горожане активно начали шутить над ситуацией.

- Когда не хватило на колеса для машины, а дома стояло два велосипеда, - написал ростовчанин.

- Дёшево и сердито!, - прокомментировала жительница.

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