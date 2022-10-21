В Ростовской области задержали наркодилера из Краснодара, спрятавшего наркотики в лесополосе

В Ростовской области силовики задержали в лесополосе Кагальницкого района наркодилера с Кубани. Мужчина спрятал в тайнике полкило запрещенных веществ.
Как рассказал позже на допросе злоумышленник, он собирался продать всю партию наркотиков жителям донского края.
- В отношении подозреваемого завели дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.
Суд Азовского района приговорил подозреваемого к девяти годам в колонии строго режима.
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