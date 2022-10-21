В Ростове около 20% жилых домов Ростова все еще остаются без отопления

Лечебные учреждения, детские сады, детские домах и дома престарелых тоже подключены к отоплению. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростове продолжили работу по подаче тепла в жилые дома, подключенные к ТЭЦ, рассказал глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

На данный момент тепло подали в почти 80% жилых домов — в 3491 доме из 4743. Лечебные учреждения, детские сады, детские домах и дома престарелых тоже подключены к отоплению. Из 192 учебных заведений не подключены только 8 школ.

В донской столице работают 243 котельные. Отметим, отопительный сезон в Ростове стартовал 17 октября 2022 года.

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