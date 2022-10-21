В Минстрое заявили о необходимости быстро отремонтировать дорогу из Херсона в Ростов

В неудовлетворительном состоянии находится участок протяженностью 40 км. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок дороги из Ростова-на-Дону в Херсон планируют отремонтировать в короткие сроки. Об этом 21 октября сообщил ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина.

Министр выступил в ходе заседания комитета Госдумы по бюджетам и налогам. Он рассказал, что грузовые автомобили начинают отправлять из Ростова в Мелитополь и Херсон.

— У нас там есть порядка 40 километров, которые в неудовлетворительном состоянии, их надо очень оперативно сделать, — рассказал Ирек Файзуллин.

Министр строительства также объяснил, что эта необходимость возникла из-за повреждения Крымского моста.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел теракт, в результате которого обрушились два пролета автомобильного полотка ветки. Восстановить переправу планируют до 1 июля 2023 года.

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