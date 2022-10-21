Житель Таганрога получил 15 лет колонии за хищение 220 тысяч рублей и избиение до смерти

Судом было установлено, что в сентябре 2021 года таганрожец совершил хищения из магазинов города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд 20 октября назначил жителю Таганрога наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за кражу и избиение до смерти пожилой женщины. Об этом сообщает Объединенные пресс-служба судов Ростовской области.

Во время рассмотрения дела было установлено, что 14 марта текущего года, находясь около многоквартирного дома, злоумышленник увидел на балконе ранее незнакомую пожилую женщину, которая развешивала белье, и решил совершить нападение. Он поднялся к ее квартире и нанес ей неоднократные удары. Женщина потеряла сознание, преступник этим воспользовался и похитил у нее имущество на сумму 219 250 рублей. Из-за многочисленных телесных повреждений и в связи с развитием опасных для жизни явлений 22 марта наступила смерть 68-летней потерпевшей.

Судом было установлено, что в сентябре 2021 года этот же таганрожец совершил хищения из магазинов города. На суде обвиняемый свою вину признал частично — в разбое он не сознался. Однако суд признан его виновным в совершении пяти преступлений. Приговор в законную силу пока не вступил.

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