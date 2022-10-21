Россияне чаще проявл­яют интерес к «длинн­ым» депозитам. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В третьем квартале более четверти депозитов, размещенных в ВТБ, были открыты сроком на год и более, их доля выросла на 20% по сравнению со вторым кварталом. Средний чек депозита по сравнению с предыдущим периодом незначительно увеличился и превысил 500 тысяч рублей.

По оценке экспертов, российские вкладчики постепенно меняют свою стратегию сбережений. Если весной, на фоне резкого роста ключевой ставки, активным спросом пользовались короткие депозиты на 3-6 месяцев, то уже летом, по мере расширения горизонта планирования и снижения ставок, начала расти доля вкладов со сроком 6 месяцев, а осенью – на 12 и более.

Наибольшей популярностью сейчас пользуются депозиты на сроки 6 и 12 месяцев – это вклады «Новое время» и «Надежная основа» с максимальной доходностью 7,9% и 8,3% соответственно.

Клиенты ВТБ предпочитают диверсифицировать сбережения, используя комбинации банковских продуктов для хранения и накопления средств. Пользователи накопительного счета «Копилка» откладывают средства на будущее, а также на отдых и покупку автомобиля.

- Сегодня рублевый депозит остается одним из самых надежных и востребованных способов вложения средств. При этом в третьем квартале повысился интерес к «длинным» депозитам за счет их более высокой доходности и расширения горизонта планирования. Растет и средний размер вклада. Часть средств клиенты размещают на накопительных счетах, которые позволяют более гибко распоряжаться деньгами. Это помогает создать финансовую подушку безопасности, сохранить и умножить средства, — прокомментировал Роман Глазов, и.о. начальника управления «Сбережения» ВТБ.