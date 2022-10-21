В СИЗО Ростова-на-Дону пытались передать мед с содержанием наркотиками

Посылку с двумя контейнерами жидкого меда передали на улице Тоннельной, 4. Фото: пресс-служба ГУФСИН.

В Ростове в СИЗО № 5 в четверг, 20 октября, попытались передать заключенным мед с наркотиками. Об этом сообщает ГУФСИН по Ростовской области.

По данным ведомства, посылку с двумя контейнерами жидкого меда передали на улице Тоннельной, 4. Во время досмотра содержимого сотрудники следственного изолятора обнаружили в сладком продукте странные белые вкрапления. Посылка была сразу изъята. На место сразу же прибыла следственно-оперативная группа, которая забрала контейнеры с медом, предположительно содержащим наркотические вещества.

Напомним, ранее в другой следственный изолятор в Ростовской области пытались передать сим-карты, спрятанные в шоколадные конфеты.

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