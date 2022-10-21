Спрос на российские автомобили увеличился в 4,5 раза. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Спрос на отечественные автомобили у заемщиков ВТБ с июня по сентябрь вырос в 4,5 раза. Сейчас на них выдается уже каждый второй кредит. Эксперты банка объясняют такую динамику эффектом от запуска программы господдержки.

Наибольшей популярностью среди отечественных марок у клиентов пользуются автомобили Lada. Их доля в выдачах автокредитов составляет 43%. Всего с начала года на их покупку почти 8 тысяч заемщиков банка взяли кредиты на 5,6 млрд рублей.

- С июля доля российских автомобилей в продажах кредитов активно растет. На это повлияла активная реализация госпрограммы, которая поддержала отечественный автопром. Также с рынка ушли западные бренды. По нашей оценке, такой тренд продолжится до конца года, и доля российских и китайских брендов в продажах кредитов на новые автомобили может достичь 90%, - прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

Помимо российских автомобилей в ТОП-5 наиболее популярных марок у клиентов входит китайский бренд Haval.

Всего с начала года по данным банка выдано на покупку транспортных средств около 38 тысяч кредитов на 47,5 млрд рублей.