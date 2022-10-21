Минтранс Ростовской области объявил тендер по штрафстоянкам в Ростове

Подрядчик займется перемещением задержанных транспортных средств на спецстоянку, их хранение и возврат. Фото: пресс-служба донского правительства.

Министерство транспорт Ростовской области объявило конкурс на определение спецорганизации, которая займется перемещением задержанных транспортных средств на спецстоянку, их хранение и возврат. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Потенциальный подрядчик должен иметь в разных районах города Ростова не менее трех плоскостных стоянок, вмещающих не менее 50 автомобилей. Также у исполнителя должны быть в наличии не менее восьми эвакуаторов грузоподъемностью более 2,4 тысячи килограммов и не менее 2 эвакуаторов грузоподъемностью более 6 тысяч килограммов. Эвакуаторы должны быть оснащены сертифицированными краново-манипуляторными установками, проблесковыми маячками на кабине автомобиля, системой ГЛОНАСС и средствами видеофиксации.

На штрафстоянке в обязательном порядке должны быть контрольно-пропускной и диспетчерские пункты, туалеты, мусорные баки, освещение и телефонная связь. Территория стоянок должна быть ограждена. Подать заявку можно с 10 октября до 7 ноября 2022 года. Участником аукциона может стать юрлицо независимо от организационно-правовой формы собственности или ИП. Аукцион состоится 10 ноября в 14:00 в министерстве транспорта Ростовской области.

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