В Ростове жители одного из ЖК предложили изменить движение маршрута № 72

Автобус № 72 сейчас ходит между заводом «Эмпилс» и ЖК «Европейский». Фото: сайт "Активный ростовчанин".

В Ростове Департамент транспорта попросил горожан высказать свое мнение по вопросу изменения автобусного маршрута № 72. Такая инициатива 19 октября была опубликована на сайте «Активный ростовчанин».

Напомним, автобус № 72 ходит между заводом «Эмпилс» и ЖК «Европейский». Ростовчане предложили изменить маршрут от улицы 2-й Краснодарской, пустив его по улице Города Ле-Ман, проспекту Коммунистическому, улице Зорге и далее по действующему маршруту.

Сейчас инициативу поддержали 244 человека, а 20 ростовчан высказались против. Голосование продолжится до 26 октября.

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