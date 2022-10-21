Отсрочку получат отцы трех и более детей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области отцам троих детей дадут отсрочку от мобилизации. Региональное правительство рассказало об этом в очередной части ответов на популярные вопросы о призыве.

— Отсрочка от призыва предоставляется гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет, — говорится в сообщении.

При этом власти сообщили, что военкомат может призвать братьев из одной семьи, если они соответствуют требованиям частичной мобилизации.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В Ростовской области призванным пообещали единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей.

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