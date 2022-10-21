В Ростовской области домой возвращены около 100 мобилизованных

Около 100 ранее мобилизованных граждан Ростовской области были возвращены домой из воинских частей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 100 ранее мобилизованных граждан Ростовской области были возвращены домой из воинских частей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также власти заявили, что на Дону идет постоянно, в плановом порядке и работа по выплатам мобилизованным гражданам.

- Средства перечисляются мобилизованным по мере поступления документов и после их проверки, - рассказали в пресс-службе. - От момента поступления списков до перечисления на карты проходят буквально часы.

Донские власти в качестве доказательства осуществления выплат привели тот факт, что в соцсетях сократилось число вопросов на эту волнующую тему. Однако конкретных цифр не назвали.

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