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Общество21 октября 2022 12:09

В Ростовской области домой возвращены около 100 мобилизованных

Призванные в ВС РФ отправлены обратно прямиком из воинских частей
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Около 100 ранее мобилизованных граждан Ростовской области были возвращены домой из воинских частей.

Около 100 ранее мобилизованных граждан Ростовской области были возвращены домой из воинских частей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 100 ранее мобилизованных граждан Ростовской области были возвращены домой из воинских частей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также власти заявили, что на Дону идет постоянно, в плановом порядке и работа по выплатам мобилизованным гражданам.

- Средства перечисляются мобилизованным по мере поступления документов и после их проверки, - рассказали в пресс-службе. - От момента поступления списков до перечисления на карты проходят буквально часы.

Донские власти в качестве доказательства осуществления выплат привели тот факт, что в соцсетях сократилось число вопросов на эту волнующую тему. Однако конкретных цифр не назвали.

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