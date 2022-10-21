Волгодонские артисты совместно с «Территорией культуры Росатома» принимают участие в проекте «Нас не отменить! Шедевры русской культуры»

Фото:​ Управление информации и общественных связей​ Ростовской АЭС

Творческие коллективы и солисты из Волгодонска - города расположения Ростовской АЭС - присоединились к уникальному проекту «Нас не отменить! Шедевры русской культуры». Он организован арт-марафоном #10 песен атомных городов и движением #МУЗЫКАВМЕСТЕ при поддержке всероссийского проекта атомной отрасли «Территория культуры Росатома».

Героями проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ становятся талантливые музыканты из самых разных уголков России. Присоединяются к проекту не только профессионалы, но и пожарные, спасатели, физики-ядерщики, работники атомных электростанций.

В программу «Нас не отменить! Шедевры русской культуры» войдут лучшие и любимые в народе стихи и песни из классического, народного и эстрадного репертуара, который принято называть «сокровищницей русской культуры».

Фото:​ Управление информации и общественных связей​ Ростовской АЭС

По условиям проекта исполнение записывается в режиме реального времени. Ожидается, что будет собрана необычная аранжировка, включающая голос разных исполнителей из разных городов России.

Волгодонск в проекте представляют творческие коллективы и солисты Дворца культуры «Октябрь» - хор народного ансамбля песни и танца «Казачий Дон», народный вокальный ансамбль «Славница», ансамбль народных инструментов «Весёлая карусель», исполнитель на ударных инструментах Дмитрий Турбин и тромбонисты - Александр Емцев и Александр Дятлев, а также чтецы - Глеб Петров, Дмитрий Казаков и Петр Персиянов.

- Волгодонск — один из самых активных атомных городов, участвующих в инициативах проекта «Территории культуры Росатома». Ростовская атомная станция всячески поддерживает стремление наших артистов участвовать в творческих проектах. Мы также помогаем городским объектам культуры. Так, при поддержке атомной станции было приобретено новое световое оборудование для Дворца культуры «Октябрь», а в планах – закупка акустического оборудования, - отметил заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.