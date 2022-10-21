В Ростовской области за непокос травы выписано 1,3 млн рублей штрафов

Борьба с сорняками в ростовской области в текущем году велась с мая. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области собственники и пользователи участков из-за нескошенных сорняков выплатят штрафы на сумму более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Борьба с сорняками на Дону в текущем году велась с мая. Сотрудниками областной инспекции было возбуждено более 900 дел за непокос травы. По словам начальника административной инспекции Ростовской области Николая Копички, сорная трава наносит огромный вред не только сельскому хозяйству. В этом случае штрафы являются вынужденной мерой. Люди, допустившие произрастание амброзии, наносят и непоправимый вред здоровью страдающих аллергией жителей.

Работы по ликвидации амброзии были организованы на высоком уровне в городах Новочеркасске, Таганроге, Шахтах, Волгодонске и Донецке, а также на территориях Азовского, Белокалитвинского, Верхнедонского, Каменского, Кашарского, Константиновского, Красносулинского, Миллеровского, Октябрьского, Усть-Донецкого, Шолоховского районах.

В городах Батайске, Гуково, Каменске-Шахтинском, Ростове-на-Дону, а также в Неклиновском и Мясниковском районах мероприятия по уничтожению сорной растительности, в том числе амброзии полыннолистной, проводились недостаточно оперативно.

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