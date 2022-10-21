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Происшествия21 октября 2022 14:22

В Ростовской области водитель иномарки сбил мать с сыном

Пешеходы перебегали проезжую часть на красный свет
Лейла МИРИШОВА
Известно, что пешеходы пытались перебежать проезжую часть на красный сигнал светофора. Фото: УГИБДД РО

Известно, что пешеходы пытались перебежать проезжую часть на красный сигнал светофора. Фото: УГИБДД РО

В поселке Орловский водитель иномарки наехал на мать и ее 9-летнего сына. ДТП произошло днем 21 октября в переулке Кировском, 101.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 39-летний водитель «Датсун Ондно» на регулируемом переходе сбил 31-летнюю женщину и ее сына. Известно, что пешеходы пытались перебежать проезжую часть на красный сигнал светофора.

- В результате ДТП пострадали пешеходы. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, - сообщили в пресс-службе.

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