В Ростове 40-летняя женщина попала под колеса автобуса

По факту ДТП проводится проверка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону автобус сбил 40-летнюю женщину. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник. Авария произошла вечером 21 октября на улице Московской, 55А.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу, а водитель автобуса №42, следовавший по маршруту «Центральный рынок — Инфекционная больница», не успел притормозить и сбил пешехода.

В результате ее госпитализировали с многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. По факту ДТП проводится проверка.

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