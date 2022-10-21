На Дону завершились конкурсы по приобретению жилья для детей-сирот. Фото: Правительство РО

В донском правительстве прошло совещание, на котором затрагивались вопросы предоставления жилья детям-сиротам. С докладами выступили главы администраций Батайска, Таганрога, Шахт, Родионово-Несветайского, Тарасовского, Миллеровского и Мартыновского районов.

Так, в Батайске квартиры получат 30 детей, оставшихся без попечения родителей. На это было выделено 56,5 миллиона рублей. Уже в скором времени будут приобретены 12 квартир, а еще 18 купят до 15 декабря.

В Таганроге жильем обеспечат 141 ребенка. Сейчас куплено только 45 квартир. Еще два жилых помещения предоставлены из муниципального жилищного фонда города. Сейчас чиновники ищут варианты на рынке вторичного жилья.

В Шахтах до конца декабря квартиры должны получить 68 детей-сирот по списку 2022 года. Город приобрел одну квартиру, а еще 45 жилых помещений купят по договорам долевого участия в строительстве. Вопрос с обеспечением жильем еще 22 человек пока остается нерешенным. А 44 ребенка-сироты, которые должны были получить квартиры до сентября текущего года, обретут новое жилье после ввода в эксплуатацию домов на ул. Калинина, 2, и ул. Калинина, 4.

В Родионово-Несветайском, Тарасовском и Мартыновском районах идет подбор жилья и планируется обеспечить детей квартирами до конца года.

– Риски невыполнения программы по обеспечению жильем детей-сирот возникают, в первую очередь, по причине нерасторопности местных чиновников, – высказал свое мнение замгубернатора, министр транспорта Владимир Окунев.

Он потребовал в случае проблем с приобретением вторичного жилья создавать благоприятные условия для жилищного строительства и обеспечивать льготников новыми квартирами.

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Инспекцию провели и в Тарасовском, Неклиновском и Чертковском районах. Всего эксперты осмотрели 18 многоквартирных построек.