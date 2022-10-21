В Ростовской области снесли три аварийных дома

В Ростовской области снесли три дома, которые были признаны аварийными. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области снесли три дома, которые были признаны аварийными. Об этом сообщает областная прокуратура. Так, по данным ведомства, инцидент произошел в городе Шахты.

В частности, во время проверки выяснилось, что на улице Благотворной стоят дома, представляющие опасность для дончан из-за угрозы обрушения.В свое время дома были признаны аварийными и подлежащими сносу.

- Однако городской администрацией длительное время не принимались меры к их сносу, - добавили в надзорном ведомстве.

В итоге, в суд было направлено исковое заявление об обязании органа местного самоуправления устранить нарушения. И, как результат, суд встал на сторону прокурора, а дома в кратчайшие сроки были снесены.

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