В Таганроге установили еще 18 остановочных остановочных комплексов. Фото: МКУ "Благоустройство".

В Таганроге идет установка новых остановочных павильонов. Об этом сообщили в МКУ "Благоустройство". В настоящее время уже установлено 18 остановок, до этого рабочие закончили установку еще 15 павильонов. Всего на улицах приморского города обновят 59 остановочных павильонов.

Так уже появилось по две новых остановки на улицах Щаденко и Бакинской. Еще три павильона установили на улице Бабушкина, шесть - на улице Дзержинского и пять - на улице Ленина.

- После завершения всех работ по установке остановочных комплексов будет выполнен монтаж оборудования, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 6 августа введут дополнительные остановки для электричек Таганрог - Ростов.

Из-за этого также немного изменится график следования маршрутов.