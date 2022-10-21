В Ростовской области две мусорные свалки убрали после вмешательства прокуратуры

Администрацией городского поселения меры к их выявлению и ликвидации не принимались. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростовской области ликвидировали сразу две свалки. Как рассказали в региональной прокуратуре, дело было в городе Красный Сулин.

- На улицах Первомайской и Больничной располагались две несанкционированные свалки твердых коммунальных и строительных отходов, - уточнили в надзорном ведомстве. - Однако администрацией городского поселения меры к их выявлению и ликвидации не принимались.

В итоге было внесено представление.

- После его рассмотрения виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены, свалочные очаги ликвидированы, - добавили в прокуратуре РО.

Кроме того, было возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

За такое нарушение предусмотрен штраф до тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области нашли свалку с токсичным мусором

В Ростовской области нашли еще одну отравляющую свалку, которая медленно ухудшала плодородие земли. Токсичный мусор занимал территорию в 0,56 га, это 5600 кв. метров, сообщили в управлении Россельхознадзора.

В ведомстве пояснили, что частный собственник захламлял площадку твердыми бытовыми отходами, которые содержали вещество 1 класса опасности. Именно его обнаружили в пробах почвы (подробности)