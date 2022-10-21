Житель Таганрога заплатил 300 тысяч рублей после того, как у него забрали водительские права

Житель Таганрога попал на карандаш к судебным приставам после того, как сбил человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Таганрога попал на карандаш к судебным приставам после того, как сбил человека, нарушив правила дорожного движения. В результате, суд обязал его возместить моральный вред родственнику погибшего в размере 300 000 рублей.

Однако горе-водитель не спешил отдавать деньги. И тогда за дело взялись судебные приставы.

- В результате, было вынесено постановление об ограничении специальных прав, а именно водительского удостоверения, - рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов. - Именно эта мера принудительного исполнения и побудила должника к оплате задолженности.

В итоге мужчина полностью погасил долг. Правда, кроме этого ему пришлось оплатить еще и исполнительный сбор в размере 21 000 рублей за то, что вовремя не выполнил свои обязательства.

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- Мы делаем большую работу, потому что мы возвращаем долги, - это раз, - рассказал гость редакции. - Во-вторых, мы забираем алименты, которые не платят люди, - это все возвращается детям, а дети — это наше будущее. Есть неплательщики, которые не платят по 10-15 лет и находятся в розыске. Их надо просто искать (подробности)