Жены мобилизованных дончан начали шить марлевые повязки для раненых бойцов. Фото: Правительство РО

В Ростовской области жены мобилизованных военнослужащих приняли решение оказать помощь раненым бойцам. В Песчанокопском районе женщины открыли швейное сообщество. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- В рамках сотрудничества с военным госпиталем дончанки занимаются шитьем марлевых повязок для людей, находящихся на лечении, - отмечается в сообщении.

Для производства работ закупили четырехкилометровый рулон марли. К производству повязок подключились и волонтеры. Женщины, имеющие профессиональное образование по специальности швеи, разрезали ткань, а волонтеры помогали правильно ее сворачивать, чтобы были соблюдены все санитарные нормы.

В настоящее время в госпиталь передали уже более 40 тысяч марлевых повязок.

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