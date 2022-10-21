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Общество21 октября 2022 17:42

Жены мобилизованных дончан начали шить марлевые повязки для раненых бойцов

В госпиталь уже поступило более 40 тысяч марлевых повязок
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Жены мобилизованных дончан начали шить марлевые повязки для раненых бойцов.

Жены мобилизованных дончан начали шить марлевые повязки для раненых бойцов.

Фото: Правительство РО

В Ростовской области жены мобилизованных военнослужащих приняли решение оказать помощь раненым бойцам. В Песчанокопском районе женщины открыли швейное сообщество. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- В рамках сотрудничества с военным госпиталем дончанки занимаются шитьем марлевых повязок для людей, находящихся на лечении, - отмечается в сообщении.

Для производства работ закупили четырехкилометровый рулон марли. К производству повязок подключились и волонтеры. Женщины, имеющие профессиональное образование по специальности швеи, разрезали ткань, а волонтеры помогали правильно ее сворачивать, чтобы были соблюдены все санитарные нормы.

В настоящее время в госпиталь передали уже более 40 тысяч марлевых повязок.

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Об этом распорядился губернатор Василий Голубев.