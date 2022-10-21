Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2022 18:01

В Шахтах студенты взялись за шитье балаклав для мобилизованных военнослужащих

Уже изготовлено более сотни изделий
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Шахтах студенты взялись за шитье балаклав для мобилизованных военнослужащих.

В Шахтах студенты взялись за шитье балаклав для мобилизованных военнослужащих.

Фото: Правительство РО

В Шахтах студенты-волонтеры взялись за пошив балаклав для мобилизованных и военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Студенты шахтинского техникума приступили к пошиву балаклав для мобилизованных и военнослужащих, - отметили в ведомстве.

Одна из компаний передала волонтерам для пошива пять рулонов флисовой ткани. В настоящее время готово уже более сотни изделий. Уже через несколько дней готовые балаклавы планируют отправить военным в зону СВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жены мобилизованных дончан начали шить марлевые повязки для раненых бойцов.

В госпиталь уже поступило более 40 тысяч марлевых повязок.