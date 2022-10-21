В Шахтах студенты взялись за шитье балаклав для мобилизованных военнослужащих.
Фото: Правительство РО
В Шахтах студенты-волонтеры взялись за пошив балаклав для мобилизованных и военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
- Студенты шахтинского техникума приступили к пошиву балаклав для мобилизованных и военнослужащих, - отметили в ведомстве.
Одна из компаний передала волонтерам для пошива пять рулонов флисовой ткани. В настоящее время готово уже более сотни изделий. Уже через несколько дней готовые балаклавы планируют отправить военным в зону СВО.
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