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Общество21 октября 2022 18:41

Донской минтранс ищет подрядчика для перевозки машин на штрафстоянку

Также победитель конкурса будет отвечать за хранение и возврат авто
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Донской минтранс ищет подрядчика для перевозки машин на штрафстоянку.

Донской минтранс ищет подрядчика для перевозки машин на штрафстоянку.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области министерство транспорта ищет подрядчика, который будет осуществлять транспортировку эвакуированных автомобилей на штрафстоянку, а также будет отвечать за хранение и возврат машин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прием заявок на участие в конкурсе стартовал 10 октября и будет длиться до 7 ноября. Участником аукциона может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Главными требованиями являются наличие не менее трех плоскостных стоянок в разных районах города, которые могут вместить не менее 50 автомобилей. Также у компании должны быть не менее восьми эвакуаторов которые могут поднять больше 2,4 тонны и еще не менее двух эвакуаторов, которые могут осуществить погрузку автомобилей весом более шести тонн.

Также в арсенале победителя аукциона непременно должны быть контрольно-пропускной и диспетчерский пункты, туалеты, мусорные баки, освещение и телефонная связь.

Аукцион планируется провести 10 ноября в 14:00.

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