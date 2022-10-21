Донской минтранс ищет подрядчика для перевозки машин на штрафстоянку.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростовской области министерство транспорта ищет подрядчика, который будет осуществлять транспортировку эвакуированных автомобилей на штрафстоянку, а также будет отвечать за хранение и возврат машин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прием заявок на участие в конкурсе стартовал 10 октября и будет длиться до 7 ноября. Участником аукциона может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Главными требованиями являются наличие не менее трех плоскостных стоянок в разных районах города, которые могут вместить не менее 50 автомобилей. Также у компании должны быть не менее восьми эвакуаторов которые могут поднять больше 2,4 тонны и еще не менее двух эвакуаторов, которые могут осуществить погрузку автомобилей весом более шести тонн.
Также в арсенале победителя аукциона непременно должны быть контрольно-пропускной и диспетчерский пункты, туалеты, мусорные баки, освещение и телефонная связь.
Аукцион планируется провести 10 ноября в 14:00.
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