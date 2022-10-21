В Шахтах ищут хозяев брошенному охотничьему щенку. Фото: "Реабилитационный Центр Бездомных живот г.Шахты"

В хуторе Маркин под Шахтами неравнодушные дончане ищут новых хозяев брошенному щенку дратхаара. Об этом сообщается в одном из городских сообществ в социальной сети.

Жители хутора нашли брошенного щенка в коробке, в которой собака провела порядка двух недель. Пол песика тоже удалось установить - это девочка.

- Она очень умная и ласковая. Сидела в коробке и ждала, пока ее заберут, - написали в сети дончане.

К сожалению, по неизвестным причинам, они не могут забрать найденыша себе. Пока "приемным родителям" потеряшки пишут лишь с тем, чтобы сообщить, что собака не чистокровная, а забрать ее так никто и не захотел.

- Вы что думаете, что истощенный щенок сейчас будет вам показывать чудеса кинологии, вытащит из... ошейника родословную и заговорит человеческим голосом?! - высказал свое негодование автор поста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Шахтах ищут хозяина для хаски, которого дважды спасли волонтеры.

Пес чудом выжил, но снова оказался на улице.