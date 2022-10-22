В Ростове закроют проход через парк «Дружба» на Северном

В парке проходят работы по благоустройству Фото: Алиса ТИТКО

В Ростове с понедельника, 24 октября, огородят периметр парка «Дружба», расположенного в Ворошиловском районе города по адресу Капустина, 1/1. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы.

Таким образом, пешеходы не смогут пройти через парк. Ростовчанам посоветовали заранее планировать маршрут.

В мэрии пояснили, что в парке начинаются второй и третий этапы по благоустройству, и именно поэтому проход через него закрывают.

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