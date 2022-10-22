Власти Ростовской области рассказали о выплатах мобилизованным мужчинам

В Ростовской области оказывают широкую поддержку мобилизованным и их близким Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области продолжается частичная мобилизация. На Дону действуют региональные меры поддержки мобилизованным и их семьям. Одна из них — единовременное пособие в размере 150 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, работа по выплатам идет постоянно.

- Средства перечисляются мобилизованным по мере поступления документов и после их проверки. От момента поступления списков до перечисления на карты проходят буквально часы. Выплаты получили многие, это можно понять и по сокращению в соцсетях вопросов на эту тему. Но абсолютных цифр назвать не можем, - прокомментировали в пресс-службе.

Отметим, среди прочего, дети мобилизованных дончан могут бесплатно ходить в детсад. Родным тех, кто попал под частичную мобилизацию, оказывают и другую помощь.

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