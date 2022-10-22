В Ростовской области иномарка опрокинулась на крышу после столкновения с другой машиной

В Шахтах автомобиль опрокинулся на крышу. Фото: ГИБДД РО

В Ростовской области, в Шахтах, на пересечении улицы Ленина и переулка Донского, в пятницу вечером, 21 октября, произошла серьезная авария.

Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, мужчина за рулем «Фольксваген Гольф» не уступил дорогу, в результате чего столкнулся с «Киа Спортейдж». От удара «КИА» отбросило на бордюр, после чего машина опрокинулась на крышу.

- В результате аварии 38-летняя пассажирка автомобиля «Киа Спортейдж» получила травмы различной степени тяжести. Женщину на скорой отвезли в больницу, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

Также в пятницу вечером, 21 октября, в Ростове, в районе Центрального рынка, водитель пассажирского автобуса сбил женщину. Она госпитализирована.

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