В Ростовской области иномарка опрокинулась на крышу после столкновения с другой машиной

В Шахтах автомобиль опрокинулся на крышу. Фото: ГИБДД РО
В Ростовской области, в Шахтах, на пересечении улицы Ленина и переулка Донского, в пятницу вечером, 21 октября, произошла серьезная авария.
Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, мужчина за рулем «Фольксваген Гольф» не уступил дорогу, в результате чего столкнулся с «Киа Спортейдж». От удара «КИА» отбросило на бордюр, после чего машина опрокинулась на крышу.
- В результате аварии 38-летняя пассажирка автомобиля «Киа Спортейдж» получила травмы различной степени тяжести. Женщину на скорой отвезли в больницу, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.
Также в пятницу вечером, 21 октября, в Ростове, в районе Центрального рынка, водитель пассажирского автобуса сбил женщину. Она госпитализирована.
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