В Ростове ученики школы искусств и их родители собрали для участников СВО 14 ящиков гуманитарной помощи

Юные ростовчане решили поддержать участников СВО. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В Ростов воспитанники школы искусств №7 решили поддержать участников СВО. Детвора вместе с родителями провели акцию под названием «Балетный поклон солдату».

В рамках акции за считанные дни дети и взрослые собрали 14 ящиков с теплой одеждой, продуктами и медикаментами. Вскоре эти посылки отправят в зону СВО.

Как рассказали в администрации Ростова, коробки с гуманитарной помощью уже доставили в фонд «Рука помощи Донбассу». На днях волонтеры отвезут помощь от ребят тем, кому она предназначается.

Кстати, на Дону мобилизованным и добровольцам помогают их жены. Женщины сшили марлевые повязки для тех защитников Родины, которые сейчас проходят лечение.

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