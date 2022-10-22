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Общество22 октября 2022 6:59

Глава ДНР Денис Пушилин побывал на «Самбекских высотах» в Ростовской области

Донской край будет более плотно взаимодействовать с Донбассом
Анна ШИЛЯЕВА
Василий Голубев и Денис Пушилин побывали на "Самбекских высотах". Фото: пресс-служба правительства РО

Василий Голубев и Денис Пушилин побывали на "Самбекских высотах". Фото: пресс-служба правительства РО

В Ростовской области, на «Самбекских высотах» в Неклиновском районе, прошла встреча губернатора Василия Голубева и главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

Во время диалога главы региона затронули разные темы, в том числе — взаимодействие донского края с ДНР.

Василий Голубев отметил, что Ростовская область будет наращивать взаимодействие с Донбассом по разным направлениям.

В свою очередь, Денис Пушилин рассказал о борьбе с фашизмом и отметил, что мемориал «Самбекские высоты» - эмоционально сильное место.

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