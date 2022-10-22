В Ростовской области спасатели помогли семьям мобилизованных заготовить дрова

Спасатели накололи сорок кубометров дров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО

В Ростовской области активно помогают семьям мобилизованных дончан. Включились в этот процесс и спасатели. Как рассказали в областном МЧС, пожарные из Цимлянского района приняли участие в акции «Помощь семьям мобилизованных».

- Огнеборцы помогли наколоть 40 кубометров дров, - рассказали в пресс-службе ведомства.

После пожарные развезли их по 12-ти семьям, которые живут в хуторе Лозной, в поселках Камышевская и Дубравный и в станице Калининской.

Тем временем, в Ростове ученики школы искусств собрали 14 ящиков с гуманитарной помощью для участников СВО.

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