Пенсионерка из Ростова потеряла деньги, которые копила внукам на жилье, после разговора по телефону

Полиция разыскивает мошенника, который обманул ростовчанку Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Ростова стала жертвой телефонного мошенника, рассказали в донском главке. По данным ведомства, 62-летней пенсионерке позвонил мужчина, который сказал, что работает в банке. Следом он сообщил пожилой женщине, что кто-то пытается украсть деньги с ее счета. Следом незнакомец предложил, якобы, обезопасить сбережения, выполнив несколько операций.

Ростовчанка сделала все, что сказал мужчина, после чего с ее счета списались 250 тысяч рублей. Только тогда женщина поняла, что ее обманули. Она написала заявление в полицию.

Позже ростовчанка рассказала силовикам, что мошенник был очень вежлив, обращался к ней на «вы» и знал все личные данные.

- Я сама по себе человек очень доверчивый, и слова звонящего не вызвали у меня никаких подозрений, - добавила она.

Также пожилая женщина сказала, что деньги копила много лет, так как хотела помочь внукам купить жилье.

- Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Подозреваемого разыскивает полиция.

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