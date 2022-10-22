В Ростовской области «Газель» со взрывчаткой задержали на въезде в город

Сотрудники полиции остановили водителя для проверки документов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, вблизи Аксая, сотрудники ГИБДД остановили для досмотра автомобиль. Открыв «Газель», правоохранители обнаружили пиротехнику промышленного производства, сообщает сайт 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

Оказалось, что машина принадлежала фирме, специализирующейся на перевозке пиротехнических изделий промышленного назначения. Документы на груз были в полном порядке.

Источник «КП-Ростов-на-Дону» добавил, что такие вещества используются, к примеру, при разработке карьеров или во время прокладки тоннеля. Отметим, что груз везли из Московской области.

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