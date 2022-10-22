Пара карликовых коз поселилась в зоопарке Ростова

Карликовые козы - дружелюбные и общительные животные. Фото: пресс-служба зоопарка Ростова

В зоопарке Ростова — пополнение. В зоосаде поселились камерунские козы, - самец и самка. Родиной этих милых животных является камерунская долина Западной Африки.

- В конце 19 века этих животных завезли в зоопарки Швеции и Германии, где они выставлялись в качестве экзотических животных. Позже камерунские козы распространились по всему миру, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Питомцев донского зоосада зовут Смайлик и Найтдрим, или, как называют самку зоологи, Милка. Смайлик и Милка — дружелюбные и спокойные по характеру. Любят общение и внимание. Правда, бывают и упрямы.

- Интересный факт, - впервые на них обратили внимание мореплаватели: на кораблях козы не занимали много места, поэтому были ценным источником молока и мяса на длительных рейсах, - добавили в зоопарке.

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