Пара карликовых коз поселилась в зоопарке Ростова

Карликовые козы - дружелюбные и общительные животные. Фото: пресс-служба зоопарка Ростова
В зоопарке Ростова — пополнение. В зоосаде поселились камерунские козы, - самец и самка. Родиной этих милых животных является камерунская долина Западной Африки.
- В конце 19 века этих животных завезли в зоопарки Швеции и Германии, где они выставлялись в качестве экзотических животных. Позже камерунские козы распространились по всему миру, - рассказали в пресс-службе зоопарка.
Питомцев донского зоосада зовут Смайлик и Найтдрим, или, как называют самку зоологи, Милка. Смайлик и Милка — дружелюбные и спокойные по характеру. Любят общение и внимание. Правда, бывают и упрямы.
- Интересный факт, - впервые на них обратили внимание мореплаватели: на кораблях козы не занимали много места, поэтому были ценным источником молока и мяса на длительных рейсах, - добавили в зоопарке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовском зоопарке появился на свет белый медвежонок впервые за 32 года
Медведица Комета стала мамой (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Розовое счастье зоопарка: в Ростове на свет появились птенцы фламинго
Такое событие произошло впервые за десять лет (подробнее)