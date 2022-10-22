В Ростовской области водитель «Лады» насмерть сбил пешехода

В темноте водитель не заметил пешехода и сбил его. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В Ростовской области, в Октябрьском сельском районе, в поселке Каменоломни произошла авария с летальным исходом, сообщили в областной ГИБДД.

Водитель «Лады Ларгус» не заметил в темноте 24-летнего мужчину. Пешеход переходил проезжую часть в 80-ти метрах от «зебры». В результате автомобиль наехал на мужчину и тот скончался до приезда врачей.

- Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, - прокомментировали в областной ГИБДД.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в Ростовской области на крышу опрокинулась иномарка.

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