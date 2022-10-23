Ливни и резкое похолодание обещают в Ростове в ближайшие дни

В Ростове со следующей недели обещают дожди Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове в ближайшие дни синоптики обещают дожди и холодную погоду. По прогнозам метеорологов, в понедельник, 24 октября, с утра и до вечера будет идти дождь. Утром в Ростове в первый день рабочей недели +10, днем +13, вечером 10 градусов тепла.

Во вторник, 25 октября, пасмурно и без осадков. Утром +8 тепла, днем +13, вечером +11.

В среду, 26 октября, вновь весь день будет лить дождь. Утром +8 градусов, днем +13, вечером +11.

В четверг, 27 октября, с утра до вечера обещают осадки. Утром в Ростове + 10 градусов тепла, днем +12, вечером + 9.

А вот в пятницу, 28 октября, столбик термометра с утра и вовсе покажет +7 градусов. Днем будет чуть теплее, +11, вечером +8. Пятница будет пасмурной, но без осадков.

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