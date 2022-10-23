О потасовке женщин и детей с пьяным мужчиной на Буденновском рассказали ростовчане

На остановке общественного траснпорта произошел конфликт между мужчиной и ростовчанками

В Ростове прохожие и пассажиры городского автобуса стали свидетелями потасовки между двумя женщинами с тремя детьми и пьяным мужчиной.

В городском паблике «Это Ростов» очевидцы рассказали, что хулиган гнался за компанией по Буденновскому, подруги с малышами забежали в автобус, чтобы спрятаться от дебошира. Но тот последовал за ними в салон.

- Он приставал к ним на остановке, потом решил зайти в автобус. Женщины попросили помощи у пассажиров. Один из мужчин не впустил хулигана в салон. Началась драка, в итоге пьяного вытолкнули из автобуса, - написал свидетель инцидента в городском паблике.

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