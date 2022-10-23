У ростовчанина нашли 22 зип-пакета с наркотиками

Злоумышленник находится в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове сотрудники полиции задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в наркоторговле, сообщили в донском главке.

При досмотре у мужчины были обнаружены и изъяты 22 замаскированных зип-пакета с наркотическим порошком.

Выяснилось, что злоумышленник купил запрещенное вещество в сети, затем расфасовал по мелким партиям и продавал их через тайники.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ"» , - сообщили в пресс-службе ГУ МДВ по Ростовской области.

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