Ростовчанин написал на карте пин-код и лишился всех сбережений

Ростовчанин обратился в полицию с заявлением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовчанин вечером решил прогуляться по городу и случайно потерял карту. Сначала он не придал этому значение и не стал переживать, надеясь, что позже она найдется, сообщает донской главк.

А потом на его телефон пришло сообщение о списании денег. Как оказалось, кто-то нашел карту и воспользовался ею. Сделать это не составило труда. На карте ростовчанин сам написал пин-код от нее.

Сумма ущерба составила 290 тысяч рублей. Мужчина написал заявление в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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