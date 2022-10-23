Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 октября 2022 10:04

Житель Ростовской области совратил 10-летнюю девочку, которую встретил на улице

Суд огласил приговор злоумышленнику
Анна ШИЛЯЕВА
Школьница стала жертвой сексуального преступления

Школьница стала жертвой сексуального преступления

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Новочеркасске, 39-летний местный житель совратил ребенка, возвращающегося домой. ЧП произошло в июле прошлого года.

Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, злоумышленник находился в припаркованной машине. Он увидел школьницу, которая шла по улице одна, подозвал к себе девочку через открытое окно, после чего совершил действия сексуального характера.

О том, что с нею произошло, девочка рассказала родителям. Они написали заявление в правоохранительные органы. Подозреваемого поймали и завели дело.

- Приговором суда Новочеркасска мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строго режима, - прокомментировали в региональном следкоме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области 16-летняя девочка-подросток в подъезде совратила второклассника

Что говорят о 16-летней девочке-подростке, которая в подъезде совратила второклассника (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростовской области осудили отца-насильника, от которого забеременела дочка-школьница

Мужчина много лет подряд совращал маленькую дочь (подробнее)