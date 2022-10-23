Житель Ростовской области совратил 10-летнюю девочку, которую встретил на улице

Школьница стала жертвой сексуального преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Новочеркасске, 39-летний местный житель совратил ребенка, возвращающегося домой. ЧП произошло в июле прошлого года.

Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, злоумышленник находился в припаркованной машине. Он увидел школьницу, которая шла по улице одна, подозвал к себе девочку через открытое окно, после чего совершил действия сексуального характера.

О том, что с нею произошло, девочка рассказала родителям. Они написали заявление в правоохранительные органы. Подозреваемого поймали и завели дело.

- Приговором суда Новочеркасска мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строго режима, - прокомментировали в региональном следкоме.

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