Массовые отключения света начнутся в Ростове с 24 октября

С понедельника в некоторых районах Ростова не булет света из-за плановых работ на ЛЭП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове с понедельника, 24 октября, начнут выключать электричество в домах, рассказали в «Донэнерго». Это связано с плановыми работами на линиях электропередач.

Итак, рассказываем, когда и где выключат свет.

В понедельник, 24 октября, с девяти утра и до пяти вечера будут обесточены дома, расположенные по следующим адресам: пер. Геленджикский 16-34, 15-35; пер. Новороссийский 31-33; ул. Вяземцева 35-57, 56

С девяти утра и до шести вечера в этот же день света не будет по адресам: пер. Днепровский 109, 111; ул. Вятская 41,43, 43/1, 45, 45/1, 47.

Во вторник, 25 октября, с 9 и до 16.00, света не будет по адресам: пер. Днепровский 109, 111; ул. Вятская 41, 43, 45, 45/1, 47.

28 октября электроэнергию отключат по следующим адресам: просп. 40-летия Победы 316, 316/2, 318/1, 318/2, 320А. Здесь свет будет отсутствовать в домах с 9 утра и до 16.00.

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