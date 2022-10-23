В Батайске Ростовской области поднимут с ноября стоимость проезда в городских автобусах

В Батайске повысят стоимость проезда в автобусах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Батайска сообщили, что с первого ноября этого года повысится стоимость проезда в общественном транспорте.

Так, пассажиру надо будет заплатить 30 рублей. Сейчас проезд стоит 24 рубля.

Как сообщили в администрации, тарифы в городе на проезд в общественном транспорте не менялись с осени 2020 года.

- За прошедший период с момента установления тарифа значительно увеличились затраты перевозчика на обслуживание техники, ремонт, содержание боксов, в том числе оплата ЖКУ и другие затраты, которые учитываются при формировании тарифов, - прокомментировали в пресс-службе администрации Батайска.

С первого августа выросла стоимость проезда и в городских автобусах в Таганроге.

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