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Происшествия23 октября 2022 14:19

Разбивший каршеринговый автомобиль ростовчанин убежал с места аварии

Иномарка врезалась в столб на Северном
РЕПИНА Елена
В Ростове водитель попал в ДТП на арендованной машине

В Ростове водитель попал в ДТП на арендованной машине

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове произошла авария с участием автомобиля, принадлежащего каршеринговой фирме. Авария случилась на проспекте Космонавтов, 32, в два часа ночи.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался с столб. От удара передняя часть машины превратилась в груду металла.

Водителя спасли подушки безопасности. Ростовчанин бросил машину на месте аварии и сбежал.

В областной ГИБДД сказали, что погибших и раненых в аварии нет.

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