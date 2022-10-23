Разбивший каршеринговый автомобиль ростовчанин убежал с места аварии

В Ростове водитель попал в ДТП на арендованной машине
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове произошла авария с участием автомобиля, принадлежащего каршеринговой фирме. Авария случилась на проспекте Космонавтов, 32, в два часа ночи.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался с столб. От удара передняя часть машины превратилась в груду металла.
Водителя спасли подушки безопасности. Ростовчанин бросил машину на месте аварии и сбежал.
В областной ГИБДД сказали, что погибших и раненых в аварии нет.
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