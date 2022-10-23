«Газель» со взрывчаткой на въезде в Ростов оказалась частью учений

Правоохранители проявили бдительность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, на подъезде к донской столице, задержали «Газель» со взрывчаткой. При осмотре машины полицейские обнаружили, что кузов забит пиротехникой промышленного назначения, которую используют, к примеру, при прокладке тоннелей.

Как оказалось, задержанный на посту ДПС автомобиль был частью учений, которые силовики проводят в донском крае, сообщает сайт 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник.

При этом правоохранители, проявившие бдительность, проверку прошли. К слову, в машине находились даже не пиротехнические изделия, а их муляжи.

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