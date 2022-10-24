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Общество24 октября 2022 4:00

На содержание дорог в Багаевском районе потратят 938 тысяч рублей

Средства выделят из местного бюджета
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
На содержание дорог в Багаевском районе потратят 938 тысяч рублей.

На содержание дорог в Багаевском районе потратят 938 тысяч рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области выбирают подрядчика, который займется содержанием дорог в одном из районов. На эти нужды планируется потратить 938 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Багаевского сельского поселения. В настоящее время все желающие принять в нем участие уже подали свои заявки. Конкурсная комиссия занимается определением победителя, который займется содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района, расположенных на территории Багаевского сельского поселения.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить до 5 декабря.

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Средства будут выделены из областного бюджета.